Ушаков рассказал, как США могут ускорить завершение конфликта на Украине
Чтобы ускорить прекращение военных действий на Украине США могли бы перестать напрямую помогать Киеву. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву», - ответил он на соответствующий вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Ушаков также напомнил, что шаги, которые Вашингтон мог бы сделать для завершения конфликта на Украине, обсуждались в ходе телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по окончании боевых действий необходимо сделать Украину «буферной зоной» между Россией и Западом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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