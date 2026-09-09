Ушаков рассказал, как США могут ускорить завершение конфликта на Украине

«Прежде всего, наверное, прекратить оказывать любую помощь Киеву», - ответил он на соответствующий вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

Ушаков также напомнил, что шаги, которые Вашингтон мог бы сделать для завершения конфликта на Украине, обсуждались в ходе телефонного разговора лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по окончании боевых действий необходимо сделать Украину «буферной зоной» между Россией и Западом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».