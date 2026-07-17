«Дефицит кадров — это актуальная проблема в детсадах. Когда молодые специалисты получают высшее образование, очень мало кто хочет идти работать воспитателем в детский сад. Причем это касается даже частных детских садов, где условия чуть лучше, но это большая ответственность, это работа с родителями, часто неблагодарная. Работа с родителями проводится очень плохо: если в школах есть родительские собрания, то в детском саду — максимум утренники. Нужно как-то мотивировать молодых специалистов идти на работу, предлагать для них бонусы, социальные программы», — сказала Бергер.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский заявил, что сегодня у воспитателей и нянечек в детсадах убийственно низкие зарплаты, эта проблема касается в том числе и Москвы на протяжении последних трех лет. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».

