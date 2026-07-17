В детсадах пожаловались на нехватку молодых кадров
Молодых специалистов нужно привлекать на работу в детсады при помощи социальных программ и различных бонусов, сказала НСН Алена Бергер.
Сегодня почти никто из выпускников вузов не хочет идти работать в детские сады, причем это касается не только государственных, но и частных учреждений, где условия лучше. Об этом в пресс-центре НСН заявила руководитель детского сада «Бублик», кандидат педагогических наук Алена Бергер.
«Дефицит кадров — это актуальная проблема в детсадах. Когда молодые специалисты получают высшее образование, очень мало кто хочет идти работать воспитателем в детский сад. Причем это касается даже частных детских садов, где условия чуть лучше, но это большая ответственность, это работа с родителями, часто неблагодарная. Работа с родителями проводится очень плохо: если в школах есть родительские собрания, то в детском саду — максимум утренники. Нужно как-то мотивировать молодых специалистов идти на работу, предлагать для них бонусы, социальные программы», — сказала Бергер.
Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юрий Оболонский заявил, что сегодня у воспитателей и нянечек в детсадах убийственно низкие зарплаты, эта проблема касается в том числе и Москвы на протяжении последних трех лет. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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