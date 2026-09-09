Огромный провал образовался возле особняка актера Николаса Кейджа в Малибу

В Малибу (Калифорния, США) обрушилась подъездная дорога к особняку, который принадлежит американскому актёру Николасу Кейджу. Об этом сообщает ABC News.

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По информации телеканала, инцидент произошёл утром 8 сентября. В результате образовался огромный провал. Также произошла утечка газа, которую удалось ликвидировать спустя несколько часов.

«Власти Малибу запретили въезд в пять домов на пострадавшей от обрушения улице», - говорится в сообщении.

Ранее российский рок-музыкант Илья Лагутенко лишился дома в Калифорнии из-за обрушившихся на штат пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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