Огромный провал образовался возле особняка актера Николаса Кейджа в Малибу
В Малибу (Калифорния, США) обрушилась подъездная дорога к особняку, который принадлежит американскому актёру Николасу Кейджу. Об этом сообщает ABC News.
По информации телеканала, инцидент произошёл утром 8 сентября. В результате образовался огромный провал. Также произошла утечка газа, которую удалось ликвидировать спустя несколько часов.
«Власти Малибу запретили въезд в пять домов на пострадавшей от обрушения улице», - говорится в сообщении.
Ранее российский рок-музыкант Илья Лагутенко лишился дома в Калифорнии из-за обрушившихся на штат пожаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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