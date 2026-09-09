Тренд на дешевую одноразовую одежду может дойти и до России, но затронет он только зумеров, серьезные компании такие коллекции делать не станут, заявил НСН международный эксперт по стилю Александр Белов.

Хэштег «Одноразовая одежда» набрал более семи миллионов просмотров в китайских соцсетях. Суть тренда — дешево обновить гардероб ради сторис, а потом выбросить, в таком случае не принято тратить больше 5 юаней за одну позицию — это 650 руб. Тренд на одноразовую одежду подхватили и локальные фабрики, которые расширяют производство бюджетной линейки, пишет South China Morning Post. Белов объяснил, почему тренд подойдет не всем.