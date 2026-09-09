Не то пальто: Почему зумеры переходят на «одноразовую одежду»
Александр Белов заявил НСН, что выгоднее покупать одежду, которая будет полезна несколько лет, но зумеры любят эксперименты.
Тренд на дешевую одноразовую одежду может дойти и до России, но затронет он только зумеров, серьезные компании такие коллекции делать не станут, заявил НСН международный эксперт по стилю Александр Белов.
Хэштег «Одноразовая одежда» набрал более семи миллионов просмотров в китайских соцсетях. Суть тренда — дешево обновить гардероб ради сторис, а потом выбросить, в таком случае не принято тратить больше 5 юаней за одну позицию — это 650 руб. Тренд на одноразовую одежду подхватили и локальные фабрики, которые расширяют производство бюджетной линейки, пишет South China Morning Post. Белов объяснил, почему тренд подойдет не всем.
«Такой тренд может быть востребован только у подростков и молодежи в целом. Большинство людей в России все-таки предпочитают покупать одежду не на один сезон, более качественную. А зумеры любят то, что модно сейчас, поэтому для них это будет вполне актуально. Я лично считаю, что лучше покупать качественные вещи, которые человеку идут, которые можно носить долго, а не одноразовые вещи, которые еще и экологии вредят. Я плохо отношусь к засорению окружающей среды. Эта история может заинтересовать только бренды, которые выпускают что-то дешевое и некачественное, это больше локальный тренд и не очень продолжительный», - рассказал он.
В России большинство граждан не следят за модными трендами, заявил международный эксперт по стилю Александр Белов в пресс-центре НСН.
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