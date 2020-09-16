Правила вакцинации. Кто может быть добровольцем?

Ранее стало известно, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Правда, затем испытания были возобновлены.

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН заверил, что с российской вакциной таких неприятных сюрпризов не произойдет. По его словам, препарат разработан по «отшлифованной технологии».

«С российской вакциной такого не может произойти. Она была выполнена на отточенной многими годами технологии. Это же не первая вакцина, которая была сделана. Начиналась эта технология вовсе не для производства вакцины, а для разработки методов генной терапии.Все проверено, испытано и надежно. Я сам привит несколько недель назад, прошел две инъекции, я включаюсь в эту третью группу. Хочу, чтобы в этой третьей группе была сформирована подгруппа "90+". Мне же 92-й год. Я после инъекции не испытывал ничего, немножко почесалось в месте укола. Температуру специально измерял, выше 36.8 не поднималась», - рассказал он.

В России разрабатывают и так называемую детскую вакцину, ведь прививку должен получить россиянин любого возраста. Как указал в интервью НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн, если российская вакцина от коронавируса покажет свою эффективность, то пандемию удастся преодолеть.

«Если вакцина окажется эффективной, то она сможет оказать большое влияние на течение эпидемии. Это выяснится в течение ближайших месяцев, поскольку именно сейчас идет третья фаза клинических испытаний, и станет ясно, насколько эта вакцина эффективная в реальной эпидемической обстановке. Понадобится время и для производства вакцины. Это дело непростое», - отметил Альштейн.

Около 25 тыс. жителей Москвы высказали желание участвовать в пострегистрационном исследовании вакцины от COVID-19. Им проверят на наличие аллергии и иных заболеваний. У желающих испытать вакцину на себе оценят общее состояние организма: измерят рост, вес, температуру, сердцебиение и артериальное давление. Также сделают анализ на гепатиты и кровяные инфекции.

