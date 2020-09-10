Коронавирус: новые вспышки и споры о вакцине

Вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечены в 11 российских регионах. Это признал главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев. При этом он указал, что в России еще идет первая волна коронавируса. Это подтвердил в эфире НСН главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов:

«О второй волне говорить нельзя, потому что не кончилась первая», - сказал он.

По словам собеседника агентства, сейчас эпидемия смещается на восток. А на степень заражаемости коронавирусом влияют разный уровень медпомощи, разные традиции, действия губернаторов, пояснил эксперт.

В целом по России число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на 5 363 - это максимальный прирост более чем за месяц. Общее число заразившихся в стране перешагнуло за миллион, составив 0,7% населения страны. Больных коронавирусом на текущий момент насчитывается 165 734 человека. Стало расти и число регистрируемых смертей из-за COVID-19: за первые десять дней сентября скончались 1 087 пациентов против 987 в последние десять дней августа. Всего в России из-за коронавируса умерли 18 263 человека, или 1,75% заразившихся.

Переломить ситуацию мировое медицинское сообщество рассчитывает с помощью вакцины от коронавируса, разработки которой ведутся в целом ряде стран. Первой о готовности своего препарата объявила Россия, сообщив о регистрации после двух стадий клинических испытаний препарата, получившего название Sputnik V. Сейчас началась третья фаза ее испытаний, а итоги первых двух разработчик - Институт имени Гамалеи – опубликовал в самом респектабельном медицинском издании мира журнале The Lancet.

К этой публикации возникли вопросы. Причем, у врачей сразу нескольких стран. Группа ученых-медиков из Швейцарии, Швеции, США, Австралии, Италии опубликовала открытое письмо к авторам статьи, обратив внимание на данные о количестве антител у испытуемых после введения вакцины на разных этапах. Так, у всех девяти испытуемых, получивших один из вариантов вакцины, согласно графикам в статье, титр антител к коронавирусу оказался идентичным на 21-й и 28-й день. По мнению авторов обращения, такие результаты говорят о статистической аномалии и требуют объяснений. Разработчики вакцины Sputnik V уже направили развернутые ответы в редакцию журнала The Lancet, сообщили в российском Минздраве, не уточнив их содержание.

Специалисты в этой сфере, к которым НСН обратилась за комментариями, в качестве причины открывшейся вокруг российской вакцины дискуссии в первую очередь указывают политический фактор. Но вполне возможно, что независимо о наличия поводов для споров с научной точки зрения ключевым является фактор коммерческий – уж больно велик рынок сбыта.

