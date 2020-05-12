Познер во время самоизоляции выбросил пять мешков мусора

«Я привык работать дома, так что никаких неудобств для меня это не создает. По понедельникам, когда выдаю в эфир свою программу, — езжу на студию. Вполне законно: у меня есть пропуск. В Останкино я приезжаю в маске и перчатках и хожу в них до момента входа в студию. Студия огромная - все люди от меня не то что в двух метрах, а в пяти, не меньше. С гостем я, естественно, не здороваюсь за руку. Он садится напротив меня, стол этот шириной, по крайней мере, два с половиной метра, поэтому никакого контакта у меня с собеседником нет. Когда заканчивается интервью, и он уходит, я вновь надеваю маску и перчатки. Так что шансы получить там инфекцию крайне малы. Я пока не проверялся (на коронавирус — НСН), но особой нужды не вижу. Никаких проявлений у меня нет», — сообщил телеведущий.

Познер также признался, что самоизоляция позволила ему заняться делами, на которые раньше не хватало времени.

«Удалось разобраться во всех своих бумагах, документах, избавиться от ненужных вещей. Я пять мешков мусора выкинул таким образом, раньше руки до этого не доходили», — заключил собеседник НСН.

Ранее Владимир Познер в эфире НСН поделился мнением о причинах заболеваемости высших чиновников.







