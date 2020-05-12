Собчак открестилась от коронавирусного Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией и находится на лечении в больнице, пишет «РИА Новости». Вслед за ним, о своём заражении сообщила также его супруга Татьяна Навка изданию Daily Storm.

Экс-кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак – журналист, приближённый к Кремлёвскому пулу. Так, в феврале этого года она встретилась с Владимиром Путиным на открытии памятника Анатолию Собчаку, пожала ему руку и вместе они возложили цветы.