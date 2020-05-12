Собчак открестилась от коронавирусного Пескова

Экс-кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак, комментируя заражение пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявила, что не контактировала с ним, но анализы делает.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что заразился коронавирусной инфекцией и находится на лечении в больнице, пишет «РИА Новости». Вслед за ним, о своём заражении сообщила также его супруга Татьяна Навка изданию Daily Storm.

Экс-кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак – журналист, приближённый к Кремлёвскому пулу. Так, в феврале этого года она встретилась с Владимиром Путиным на открытии памятника Анатолию Собчаку, пожала ему руку и вместе они возложили цветы.

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НСН обратилась к Ксении Собчак за комментарием по поводу заражения Дмитрия Пескова коронавирусом, но телеведущая открестилась от пресс-секретаря президента.

«Как журналист я постоянно на работе. Делаю анализы. С Песковым не контактировала», - ответила Собчак.

Ещё в январе этого года, дочь Дмитрия Пескова Елизавета, в интервью Forbes поделилась, что ей очень нравится Ксения Собчак и не исключила, что когда-нибудь пойдёт по её стопам.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:КоронавирусТатьяна НавкаДмитрий ПесковКсения Собчак
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