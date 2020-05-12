У Путина нет гарантии от вируса. Познер об эпидемии в Кремле и Белом доме

«Я сижу дома, где находится только еще один человек – моя жена. Которая тоже сидит дома. Сидим уже два месяца. Друг друга никак заразить мы не можем. А в Белом доме сотни людей, если не тысячи. И приходят самые разнообразные люди. Эти люди ездят с шоферами – кто может гарантировать, что эти шоферы ни с кем не сталкиваются в течение дня? У меня выгодное положение относительно членов правительства. Они не могут себе даже на 95% гарантию от этого вируса. Всюду так. В Америке вице-президент Пенс, который отвечает за всю эту ситуацию, сам заболел», - отметил он.

В конце марта Владимир Путин посетил больницу в Коммунарке, встречался с главным врачом Денисом Проценко. «Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально», - прокомментировал тогда пресс-секретарь состояние здоровья Путина после сообщения об обнаружении вируса у Дениса Проценко.

Напомним о заражении премьера Мишустина коронавирусом стало известно 30 апреля.