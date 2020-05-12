Голикова обозначила, когда Россия вернётся к нормальной жизни

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова не исключает, что граждане России смогут вернуться к нормальной, обычной жизни после пандемии коронавируса уже летом, правда, при условии соблюдения всех ограничений по противодействию инфекции.

При этом вице-премьер допустила, что число инфицированных COVID-19 может возрасти в регионах, где в майские праздники жители не столь строго соблюдали соответствующие меры, передает ТАСС.

Татьяна Голикова также подчеркнула, что Россия не занимается подтасовкой официальной статистики по числу смертельных случаев среди заболевших коронавирусом. По её словам, он действительно в семь с половиной раз ниже, чем в целом по миру.

Таким образом она прокомментировала публикацию британской Financial Times на этот счёт. По данным Голиковой, уровень летальности в Москве в 6,8 раза ниже, чем в мире.

