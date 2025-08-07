Омбудсмен Волынец предложила заменить «Пусть говорят» на семейный «Форт Боярд»
В популярных шоу должны быть показаны многодетные родители, а не негатив, тогда образ семьи станет популярным, заявила НСН Ирина Волынец.
Телевизионные каналы должны вовлекать многодетные семьи в свои шоу, чтобы транслировать позитивный образ СМИ, а не концентрироваться на негативе, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Ирина Волынец в разговоре с НСН.
Ранее руководитель общественной организации «Совет отцов» Андрей Коченов предложил закрыть передачи «Мужское/Женское» и «Пусть говорят» из-за якобы пропаганды маргинальных семей. По его мнению, эти передачи создают искаженный образ семьи, сосредотачиваясь на скандалах и проблемных историях. Омбудсмен поддержала инициативу и рекомендовала расширить запрет.
«Я вообще бы запретила не только такие передачи, но и другой контент, который у нас показывается на телеканалах. Это многочисленные сериалы, связанные с маргинализацией семьи, пропагандой измен, с популяризацией разводов, когда с помощью брака можно у своей второй половинки отжать имущество. Нам нужно обратить пристальное внимание на ту информационную среду, в которой растут наши дети. Это и блогеры, потому что молодежь больше не телевизор смотрит, а то, что в интернете представлено. Они видят эти скандалы и негатив, потому что на нем легче заработать, он лучше продается. Хайп привлекает внимание, шокирует, особенно если кто-то кого-то убил, изнасиловал, бросил, кому-то изменил. Все это деморализует молодое поколение», — уточнила она.
Волынец добавила, что негатив можно заменить альтернативными передачами.
«Чтобы понятие “семья” стало позитивным, нужно хорошие истории показывать и финансировать их из бюджета государства. Если будет достойный бюджет, то можно творчески подойти к тому, чтобы сделать интересно и хорошо. Это труднее, для таких проектов нужно быть профессионалом более высокого уровня, чтобы что-то светлое показывать и рассказать, чтобы это было интересно. Есть передачи по типу “Форт Боярд”, там участвуют известные люди, преодолевают разные соревнования, но почему бы не взять в виде участников те же самые многодетные семьи? Представляете, как это будет интересно? Всем захочется посмотреть, какая там жена, какие дети», — объяснила она.
Ранее Волынец выступила против рекламы гормональных контрацептивов в эфире НСН.
