Телевизионные каналы должны вовлекать многодетные семьи в свои шоу, чтобы транслировать позитивный образ СМИ, а не концентрироваться на негативе, рассказала уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, член комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Ирина Волынец в разговоре с НСН.

Ранее руководитель общественной организации «Совет отцов» Андрей Коченов предложил закрыть передачи «Мужское/Женское» и «Пусть говорят» из-за якобы пропаганды маргинальных семей. По его мнению, эти передачи создают искаженный образ семьи, сосредотачиваясь на скандалах и проблемных историях. Омбудсмен поддержала инициативу и рекомендовала расширить запрет.