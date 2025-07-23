Широко рассказывать о гормональных контрацептивах для женщин неправильно, потому что это может привести к тому, что россиянки будут сами себе назначать такие препараты, сказал в эфире НСН уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

