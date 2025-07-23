Волынец выступила против рекламы гормональных контрацептивов
У гормональных препаратов много побочных эффектов, о которых должен предупреждать врач, сказала НСН Ирина Волынец.
Широко рассказывать о гормональных контрацептивах для женщин неправильно, потому что это может привести к тому, что россиянки будут сами себе назначать такие препараты, сказал в эфире НСН уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец.
Акушер-гинеколог Любовь Ерофеева ранее заявила НСН, что в сфере контрацепции для женщин нужно «бороться с невежеством». По ее словам, представители власти не говорят о теме предохранения вообще, зато осуждают женщина за аборты. Волынец отметила, что женщине, которая пока что не собирается беременеть, необходимо обращаться к врачу.
«Женщина, которая не планирует беременность и живет половой жизнью, должна в первую очередь обратиться к врачу. Специалист должен проинформировать ее обо всех рисках приема оральных контрацептивов, а таких не так мало. Также нужно отметить, что такие препараты не в 100% случае предотвращают нежелательную беременность. В этом вопросе нужен индивидуальный подход», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, прием любых препаратов должен быть согласован со специалистом.
«Как-то широко рекламировать это, рассказывать об этом, допустим, по телевидению - неправильно, потому что это может привести к тому, что женщины будут идти в аптеку и просто покупать себе те препараты, чья упаковка им понравилась. Даже витамины не следует принимать без рекомендации врача, а подобные контрацептивы точно должен подбирать только специалист», - указала Волынец.
Ранее генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк заявил НСН, что гормональные контрацептивы - средство осознанного выбора, в последнее время продажи таких препаратов сокращаются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru