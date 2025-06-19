В СБ призвали запретить фильмы, показывающие греховный образ жизни после 30 лет
Запрет на фильмы, которые демонстрируют греховный образ жизни людей после 30 лет, следует ввести в России, считает замглавы Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), глава комитета по проблемам защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей научно-экспертного совета Совета безопасности Николай Лишин. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Как отметил Лишин, в СССР было две категории фильмов: детские и взрослые, при этом последние могли смотреть все, «просто было детям неинтересно» из-за сложных мыслей.
«В церковной практике – три категории: детство, отрочество, юность. Давайте их поделим. Но это не значит, что после какого-то возраста можно отменить моральные ценности. Нет такого, что после 30 можно грешить, и это хорошо уже. То есть до 30 – нельзя. Нет никакого возраста», - поделился государственный деятель.
Лишин задался вопросом, зачем пускать это в информационное пространство, и призвал убирать подобный контент. Глава комитета в СБ указал, что картины для любого возраста должны нести духовно-нравственные ценности, и человеку, формирующему себя в течение всей жизни, «нельзя показывать эти вещи».
Ранее президент Владимир Путин назвал крайне важной для России тему совершенствования государственной политики в области защиты традиционных ценностей, напоминает РЕН ТВ.
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