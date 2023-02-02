Инфекционист заявил, что корь завезли в Россию из Средней Азии
На сегодняшний день самая большая вспышка кори бушует в Новосибирске, там заразились 65 человек, отметил в эфире НСН Николай Малышев.
Корь завезли в Россию из Средней Азии, в начале 90-х годов вспышка дифтерии тоже была завозная, рассказал профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.
«Сейчас есть несколько вспышек, в основном они в Сибири. Самая большая – это 65 человек в Новосибирске, где половина – дети. Опять-таки, это тоже завозное, это завезли из Средней Азии. К сожалению, у нас не первый раз наблюдается это. В свое время был завоз заболеваемости дифтерией, который был в начале 90-х годов вызван тем, что из Средней Азии приезжали на работу в центральные области люди, которые не были вакцинированы», - сказал Малышев.
Ранее педиатр-иммунолог Андрей Продеус в пресс-центре НСН отмечал, что первая прививка от кори делается в 12 месяцев, а к 28-29 годам человек уже теряет иммунитет к болезни.
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