Инфекционист заявил, что корь завезли в Россию из Средней Азии

На сегодняшний день самая большая вспышка кори бушует в Новосибирске, там заразились 65 человек, отметил в эфире НСН Николай Малышев. 

Корь завезли в Россию из Средней Азии, в начале 90-х годов вспышка дифтерии тоже была завозная, рассказал профессор, врач-инфекционист Николай Малышев в пресс-центре НСН.

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«Сейчас есть несколько вспышек, в основном они в Сибири. Самая большая – это 65 человек в Новосибирске, где половина – дети. Опять-таки, это тоже завозное, это завезли из Средней Азии. К сожалению, у нас не первый раз наблюдается это. В свое время был завоз заболеваемости дифтерией, который был в начале 90-х годов вызван тем, что из Средней Азии приезжали на работу в центральные области люди, которые не были вакцинированы», - сказал Малышев.

Ранее педиатр-иммунолог Андрей Продеус в пресс-центре НСН отмечал, что первая прививка от кори делается в 12 месяцев, а к 28-29 годам человек уже теряет иммунитет к болезни.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияБолезнь
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