Власти Чувашии подтвердили два случая сибирской язвы среди жителей

Медики оцениваю состояние пациентов как средней степени тяжести. Идёт также профилактическая работа с контактировавшими с ними гражданами. Они взяты под ежедневный медицинский контроль, а также и получают превентивное лечение.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Её вызывают бактерии Bacillus anthracis. Прогноз у инфицированных в значительной степени определяется формой и стадией заболевания. В целом он считается условно неблагоприятным, возможен смертельный исход.

