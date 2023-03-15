Власти Чувашии подтвердили два случая сибирской язвы среди жителей

Случаи заболевания людей сибирской язвой зафиксированы в Чувашии. В больницу попали двое инфицированных, передает ТАСС со ссылкой на республиканского министра здравоохранения Владимира Степанова.

Диагноз у госпитализированных уже подтверждён лабораторными исследованиями анализов. По словам главы Минздрава Чувашии, заболевшие обеспечены требуемой специфической терапией. Прогноз на выздоровление благоприятный.

Найден источник заражения жительницы Ставрополья сибирской язвой

Медики оцениваю состояние пациентов как средней степени тяжести. Идёт также профилактическая работа с контактировавшими с ними гражданами. Они взяты под ежедневный медицинский контроль, а также и получают превентивное лечение.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Её вызывают бактерии Bacillus anthracis. Прогноз у инфицированных в значительной степени определяется формой и стадией заболевания. В целом он считается условно неблагоприятным, возможен смертельный исход.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ЗаболеванияЧувашияСибирская Язва
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