«Минимальный риск»: Врач-инфекционист рассказал о современных способах борьбы с холерой

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России существует незначительный риск распространения холеры. Об этом сообщило агентство РИА Новости. Вместе с тем в ведомстве заявили, что сообщения в соцсетях о зараженной холерными вибрионами воде являются фейками. По словам Тимакова, современные системы безопасности позволяют поддерживать риск заражения минимальным.

«Сегодня действуют современные системы очистки воды и мониторинга. Постоянно берутся пробы, проверяют сточные воды на наличие холерного вибриона. При малейшей угрозе и выявлении возможного источника инфекции проводятся специальные мероприятия. Во-вторых, в России разработаны протоколы лечения холерной инфекции и диагностика холерной инфекции, врачи знают ее симптомы. В случае завоза холеры извне оперативно выявляется источник, ограничиваются все контакты. Более того, на фоне коронавируса заново были отработаны различные варианты взаимодействия при эпидпроцессах», — сказал Тимаков.

Собеседник НСН подчеркнул, что существует риск заражения любой инфекцией.

«Например, есть риск полиомиелитной инфекции, если будет снижен охват вакцинации или будут фиксироваться завозные случаи. Та же чума никуда не делась. Просто есть системы мониторинга, мы не даем подниматься этим инфекциям. По-прежнему с нами и холера, могут выявляться единичные случаи, ее могут завозить из-за рубежа. Допустим, на Украине риск заразиться холерой гораздо выше, чем в России, Если говорить про Донбасс, то сейчас здесь контролировать ситуацию сложно. А в целом по России риск, повторюсь, действительно минимальный», — добавил он.

Тимаков отметил, что на фоне спецоперации идет искусственное нагнетание ситуации.

«Много разговоров и про газовое хозяйство, и про то, что нельзя нюхать цветы на 8 Марта, и про бомбы в подарках, и про сигареты, которые нельзя курить. Сейчас все охвачено информационной войной, чтобы люди находились в большем напряжении. В том числе и медицина находится под атакой фейкометов», — заявил врач-инфекционист.

Вместе с тем собеседник НСН отметил, что протоколы и терапия лечения холеры за десятилетия не поменялись.

В заключение Тимаков рассказал, кто находится в «группе риска» по заболеваемости холерой.

«Заболеть могут все, но особенно те, у кого снижен иммунитет кишечника. Это дети, пациенты с хроническими заболеваниями ЖКТ и пожилые люди», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что ряд школ в республике Дагестан перевел непривитых от полиомиелита детей на дистанционное обучение. Об этом сообщило агентство НСН.

