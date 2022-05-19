Украинские военные в Сети пожаловались на командование и отказались вести бои

На опубликованных кадрах силовики представляются одним из подразделений 115-й бригады Вооруженных сил Украины, базирующимся в Северодонецке. Военные, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, заявляют об отказе выполнять боевые задачи.

По словам бойцов, у них нет подкрепления и тяжелой техники, а командование отправляет их «на верную смерть». При этом военные подчеркнули, что «не отказываются защищать родину», но хотят иметь «надлежащий тыл и надлежащее командование».

