Украинские военные в Сети пожаловались на командование и отказались вести бои

Украинские военные пожаловались на своих командиров и отказались участвовать в боевых действиях. Соответствующее видео появилось в Сети.

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На опубликованных кадрах силовики представляются одним из подразделений 115-й бригады Вооруженных сил Украины, базирующимся в Северодонецке. Военные, обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, заявляют об отказе выполнять боевые задачи.

По словам бойцов, у них нет подкрепления и тяжелой техники, а командование отправляет их «на верную смерть». При этом военные подчеркнули, что «не отказываются защищать родину», но хотят иметь «надлежащий тыл и надлежащее командование».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУУкраина
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