В Госдуме предложили отменить верхний возрастной предел на заключение первого военного контракта
Законопроект об отмене верхнего возрастного предела на заключение первого контракта о прохождении военной службы внесли в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Согласно действующему законодательству, первый контракт о военной службе могут заключить россияне 18-40 лет, а также иностранные граждане 18-30 лет. Авторы законопроекта, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов, предлагают исключить возрастной предел для граждан трудоспособного возраста и иностранцев, «при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы».
По мнению парламентариев, эта мера будет способствовать привлечению на военную службу по контракту специалистов востребованных специальностей, в том числе в сфере инженерии, связи, медицинского обеспечения.
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