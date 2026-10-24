Режим прекращения огня в Алешках расширят на гуманитарные маршруты

Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека, сообщил, что режим временного прекращения огня в Алёшках (Херсонская область) распространится не только на городскую черту, но и на зоны, задействованные под гуманитарные маршруты.

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Омбудсмен пояснил, что для защиты мирных граждан на участках, где проложат гуманитарные коридоры, проведут техническое разминирование. Реализация плана рассчитана на несколько этапов — продолжительность каждого может составить от суток до нескольких дней.

На первом этапе предстоит наладить доступ к Алёшкам и создать необходимые условия для вывоза людей. При этом, как акцентировал Лубинец, у жителей сохранится право самим определять, в каком направлении они хотят выехать.

Ранее пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в рамках гуманитарной операции покинуть Алёшки смогут все, кто этого пожелает. Он также указывал, что подготовка такой операции — сложный процесс, требующий координации и взаимодействия представителей различных сторон, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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