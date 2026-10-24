Зендею продвинут на «Оскар»-2027 за ведущую роль Чани в «Дюне 3»
Киностудия Warner Bros. уже прорабатывает стратегию выдвижения претендентов на премию «Оскар‑2027», пишет издание Variety. Особое внимание в WB уделяют Зендее: в студии рассчитывают, что её образ Чани в «Дюне 3» сможет претендовать на серьёзную награду.
В планах Warner Bros. — подать кандидатуру звезды сериала «Эйфория» в категории «Лучшая женская роль». Такой шаг говорит о том, что в третьей части франшизы актриса получила значительно больше экранного времени: ранее её работу в серии отмечали лишь в номинации «Лучшая женская роль второго плана».
Фильм «Дюна 3», который станет завершающей главой саги режиссёра Дени Вильнёва, выйдет на экраны 18 декабря. Сюжет ленты сосредоточится на заговоре против Пола Атрейдеса — к этому моменту он уже почти 17 лет удерживает власть над Известной Вселенной.
Сама церемония «Оскар‑2027» назначена на 14 марта 2027 года. Список номинантов Киноакадемия обнародует в последних числах января. Вести мероприятие снова будет комик и телеведущий Конан О’Брайен, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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