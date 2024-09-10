Обновление системы блокировки РКН не сможет отключить все VPN

Роскомнадзор хочет качественно блокировать нежелательные материалы, а также ресурсы, которые признаны иноагентами на территории России, отметил в эфире НСН Денис Кусков. 

Роскомнадзор не сможет отключить все VPN-сервисы в РФ с помощью обновления системы блокировки интернет-ресурсов в Рунете, поскольку периодически появляются новые приложения, заявил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потратит почти 60 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов в Рунете – технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены на сетях операторов связи. Об этом свидетельствуют исходные данные федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности». ТСПУ на узлах связи фильтруют весь интернет-трафик, блокируют и «замедляют» те или иные ресурсы, причем операторы зачастую даже не знают, что РКН делает с трафиком на их же сетях. Кусков отметил, что РКН сможет обновить систему за несколько месяцев.

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«Думаю, что тут идет речь и об аппаратно-программном обеспечении. Обновление идет не так быстро, где-то несколько месяцев. При этом вряд ли будет ситуация, когда 100% VPN-сервисов не будут работать. Да, периодически различные системы VPN подвергаются, так сказать, отключению, но появляются новые. И исключить это на 100% не удастся, но минимизировать их количество и контролировать Роскомнадзору удается», – сказал Кусков.

Он отметил, что Роскомнадзор хочет качественно блокировать нежелательные материалы, а также ресурсы, которые признаны иноагентами на территории России,

«Мы прекрасно понимаем, что в текущих геополитических условиях количество ресурсов, которые становятся иноагентскими, все больше. И все больше необходимо, чтобы это можно было бы качественно блокировать и замедлять, убирать доступ и так далее. Техника не стоит на месте, ее нужно периодически действительно обновлять и менять. Поэтому Роскомнадзор действует в соответствии с текущим развитием событий и так далее», – указал собеседник НСН.

Кроме того, Кусков отметил, что с обновлением системы блокировки Роскомнадзор получит наибольшую оперативность в исполнении задач по запрету доступа к ресурсам.

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«Может быть, наибольшая надежность, большая оперативность в проведении тех задач, которые принимаются на уровне государства по запрету доступа. Также можно сказать, для чего в принципе это в том числе создавалось, что если нас отключат от всемирной паутины, чтобы Рунет продолжал работать внутри России, и люди имели доступ к различным ресурсам внутри нашей страны», – добавил он.

Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев сообщил, что ведомство с начала 2024 года ограничило доступ к 27 тысячам интернет-страниц, содержавших недостоверную информацию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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