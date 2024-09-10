Обновление системы блокировки РКН не сможет отключить все VPN

Роскомнадзор не сможет отключить все VPN-сервисы в РФ с помощью обновления системы блокировки интернет-ресурсов в Рунете, поскольку периодически появляются новые приложения, заявил генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потратит почти 60 млрд рублей на обновление системы блокировки интернет-ресурсов в Рунете – технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), которые установлены на сетях операторов связи. Об этом свидетельствуют исходные данные федерального проекта «Инфраструктура кибербезопасности». ТСПУ на узлах связи фильтруют весь интернет-трафик, блокируют и «замедляют» те или иные ресурсы, причем операторы зачастую даже не знают, что РКН делает с трафиком на их же сетях. Кусков отметил, что РКН сможет обновить систему за несколько месяцев.