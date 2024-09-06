Роскомнадзор рассказал о причинах блокировки фильма «Горбатая гора»

В сообщении уточняется, что доступ к ряду ссылок, которые содержат фильм «Горбатая гора», ограничен на территории России, так как фильм транслирует нетрадиционные сексуальные отношения.

Фильм «Горбатая гора» снял режиссер Энга Ли, он повествует о связи двух мужчин ковбоев. Его премьера состоялась 2 сентября 2005 года на Венецианском кинофестивале, где картина была удостоена ряда наград.

Ранее пресс-служба РКН сообщила, что центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в августе текущего года заблокировал 4 135 фишинговых ресурсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







