Роскомнадзор рассказал о причинах блокировки фильма «Горбатая гора»
Фильм «Горбатая гора» заблокировали на территории России из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора (РКН).
В сообщении уточняется, что доступ к ряду ссылок, которые содержат фильм «Горбатая гора», ограничен на территории России, так как фильм транслирует нетрадиционные сексуальные отношения.
Фильм «Горбатая гора» снял режиссер Энга Ли, он повествует о связи двух мужчин ковбоев. Его премьера состоялась 2 сентября 2005 года на Венецианском кинофестивале, где картина была удостоена ряда наград.
Ранее пресс-служба РКН сообщила, что центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в августе текущего года заблокировал 4 135 фишинговых ресурсов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru