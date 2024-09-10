Роскомнадзор намерен потратить 59 млрд рублей на обновление системы блокировки сайтов

ТСПУ устанавливаются на сетях всех операторов связи и позволяют фильтровать интернет-трафик, блокируя и «замедляя» отдельные ресурсы. Подконтрольные ведомству службы устанавливают и обслуживают ТСПУ самостоятельно.

В течение пяти лет Роскомнадзор предлагает выделить 58,97 миллиарда рублей из федерального бюджета на модернизацию существующего оборудования и на установку нового на узлах связи «с учетом развития сетей и ежегодного роста объема трафика».

Также среди запланированный мероприятий в федеральном проекте упоминается создание единой платформы для борьбы с мошенниками и система блокировки фишинговых сайтов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует привлекать к административной ответственности за нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетью связи общего пользования, в том числе лишать лицензии провайдеров, которые ускоряют YouTube, передает «Радиоточка НСН».

