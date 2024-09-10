Роскомнадзор намерен потратить 59 млрд рублей на обновление системы блокировки сайтов
Роскомнадзор намерен потратить почти 60 млрд рублей на обновление системы средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях операторов. Это позволит ведомству эффективно блокировать интернет-ресурсы, сообщает Forbes со ссылкой на федеральный проект «Инфраструктура кибербезопасности».
ТСПУ устанавливаются на сетях всех операторов связи и позволяют фильтровать интернет-трафик, блокируя и «замедляя» отдельные ресурсы. Подконтрольные ведомству службы устанавливают и обслуживают ТСПУ самостоятельно.
В течение пяти лет Роскомнадзор предлагает выделить 58,97 миллиарда рублей из федерального бюджета на модернизацию существующего оборудования и на установку нового на узлах связи «с учетом развития сетей и ежегодного роста объема трафика».
Также среди запланированный мероприятий в федеральном проекте упоминается создание единой платформы для борьбы с мошенниками и система блокировки фишинговых сайтов.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует привлекать к административной ответственности за нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетью связи общего пользования, в том числе лишать лицензии провайдеров, которые ускоряют YouTube, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителя Мелитополя осудили за призывы к сбору данных о нахождении российской армии
- Туристка рассказала, как сэкономить при поездке в Египет
- Стендап-комика арестовали за оскорбление российских офицеров
- Роскомнадзор намерен потратить 59 млрд рублей на обновление системы блокировки сайтов
- Песков: В Кремле не планируют смотреть дебаты Трампа и Харрис
- Индия создаст киберспецназ для борьбы с преступностью в Сети
- Сын Честера Беннингтона раскритиковал Linkin Park из‑за новой вокалистки
- Песков назвал голословными обвинения России в использовании американских блогеров
- Матч Первой лиги в Раменском проведут без зрителей из-за атаки БПЛА
- Обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на территории аэропорта Жуковский
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru