Каналы с аудиторией больше 10 тысяч человек обязали сообщать о себе в РКН

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в отношении не зарегистрированных в перечне регулятора блогеров будут действовать ограничения, в том числе, на размещение рекламы российскими компаниями, на репосты их сообщений другими каналами, на распространение информации о способах финансовой поддержки канала и его владельца.

«Речи о блокировке каналов без идентификации не идет. Но такие «анонимы» не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их посты не должны будут репоститься другими каналами», — указал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку, которая запрещает получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

