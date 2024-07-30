Каналы с аудиторией больше 10 тысяч человек обязали сообщать о себе в РКН
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, который обязывает владельцев блогов и каналов с более чем 10 тысячами подписчиков передавать сведения о себе в Роскомнадзор.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, в отношении не зарегистрированных в перечне регулятора блогеров будут действовать ограничения, в том числе, на размещение рекламы российскими компаниями, на репосты их сообщений другими каналами, на распространение информации о способах финансовой поддержки канала и его владельца.
«Речи о блокировке каналов без идентификации не идет. Но такие «анонимы» не смогут размещать рекламу, собирать донаты, а их посты не должны будут репоститься другими каналами», — указал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
Ранее комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправку, которая запрещает получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru