«Повысят баллы или нет?»: как подать апелляцию на результаты ЕГЭ и ОГЭ

По её словам, процедура подачи апелляционного заявления для девятых классов, которые сдают ГИА, и для одиннадцатых — одинаковая.

На оспаривание результатов отводится всего два рабочих дня с момента оглашения результатов экзамена.

Эксперт отметила, что срок рассмотрения заявления составляет не более четырех рабочих дней, после чего выпускник получит развернутый ответ комиссии и решение — повышать баллы или нет.

Она рекомендовала, прежде чем подать апелляцию, сначала внимательно изучить свои ответы и письменную часть, посоветоваться с преподавателем в школе и уже вместе принять решение, стоит ли оспаривать выставленные баллы.

Романова пояснила, что при рассмотрении апелляции баллы могут не только повысить, но и снизить.