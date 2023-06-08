«Повысят баллы или нет?»: как подать апелляцию на результаты ЕГЭ и ОГЭ
Московским выпускникам сегодня, 8 июня, станут известны первые результаты Единого государственного экзамена. Как правило, не все бывают довольны набранными баллами. О том, как подать апелляцию на итоги тестирования рассказала заместитель начальника Управления государственного надзора и контроля в сфере образования департамента образования и науки Москвы Тамара Романова, сообщает «Вечерняя Москва».
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По её словам, процедура подачи апелляционного заявления для девятых классов, которые сдают ГИА, и для одиннадцатых — одинаковая.
На оспаривание результатов отводится всего два рабочих дня с момента оглашения результатов экзамена.
Эксперт отметила, что срок рассмотрения заявления составляет не более четырех рабочих дней, после чего выпускник получит развернутый ответ комиссии и решение — повышать баллы или нет.
Она рекомендовала, прежде чем подать апелляцию, сначала внимательно изучить свои ответы и письменную часть, посоветоваться с преподавателем в школе и уже вместе принять решение, стоит ли оспаривать выставленные баллы.
Романова пояснила, что при рассмотрении апелляции баллы могут не только повысить, но и снизить.
«Нельзя исключать человеческий фактор, что проверяющий мог пропустить какую-то вашу ошибку, которую при повторной проверке работы могут заметить. Нужно быть на 100% уверенным в своих ответах, — рассказала эксперт.
По словам Романовой, оспорить результат можно, например, из-за ошибки компьютера. Это поможет повысить балл только в том случае, если ответ при перепроверке окажется верным. Тогда конфликтная комиссия внесет изменения и произойдет пересчет баллов.
Когда участник экзамена получает результат, то он может видеть не только свои ответы, но и то, как их распознал компьютер при сканировании.
«Бывает, что у ребят плохой, неровный почерк, и компьютер может спутать шестерку с восьмеркой или тройку с восьмеркой. Бывают и ошибки при распознавании прописных букв, запятых», — заметила эксперт.
По её словам, в этом случае выпускнику нужно обязательно подавать апелляцию.
Если ребенок не согласен со смысловой частью оценки текста, то к ней тоже можно апеллировать. Главное — четко и понятно объяснить комиссии, с чем вы не согласны.
«В конфликтные комиссии входят те преподаватели, которые до этого не видели экзаменационную работу. Кроме того, вся оценка производится обезличенно, то есть экзаменатор не знает, чью работу проверяет. Таким образом, мы исключили полностью возможность коррупционной составляющей и влияния личных факторов на баллы», — подчеркнула Романова.
Репетитор по истории Николай Крючков также считает, что апелляцию нужно подавать в том случае, если ты на 100% уверен, что комиссия ошиблась.
«Лучше всего распечатать сканы с ответами после экзамена и проработать их вместе с репетитором. Как правило, спорные ситуации случаются на экзаменах по истории, обществознанию, литературе — в заданиях, где требуется развернутый ответ», - посоветовал Крючков.
По его словам, вопросам тестовой части разногласия с проверяющими возникают редко.
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