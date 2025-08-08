Уточняется, что в период с 12:00 до 15:00 мск 8 августа над территорией Брянской области были уничтожены и перехвачены 12 украинских дронов, над Калужской областью и Кубанью - 10 и 8 беспилотников, соответственно.

«Два дрона сбили над акваторией Азовского моря, по одному - над территорией Рязанской области и республики Адыгея», - говорится в сообщении.

Ранее в Краснодарском крае ликвидировали пожар на территории НПЗ в посёлке Афипский, который возник в результате падения обломков беспилотника ВСУ, сообщает «Свободная пресса».

