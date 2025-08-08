Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Уиткоффом
Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе беседы российский лидер рассказал своему белорусскому коллеге о текущих российско-американских контактах, в том числе о встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом.
Отмечается, что также лидеры обсудили вопросы двусторонней повестки дня.
«Лукашенко высказал искреннюю признательность за тёплый приём в ходе его недавнего рабочего визита в Россию», - добавили в Кремле.
Ранее на Валааме прошли неформальные переговоры Путина и Лукашенко, сообщает «Свободная пресса».
