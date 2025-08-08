Проект «Продолжение следует» признали иноагентом

Отмечается, что проект распространял фейки о политике и решениях российских властей, а также о российской армии. Также в Минюсте указали, что основателем и главным редактором проекта является журналист Павел Каныгин, который был признан иноагентом ещё в 2023 году.

Также статус иноагента был присвоен экономисту Андрею Мовчану, актрисе Оксане Мысиной, политологу Михаилу Долиеву, блогеру Андрею Сивенку.

Ранее против признанного иноагентом блогера Максима Каца возбудили уголовное дело по статье и неисполнении обязанностей иноагента, сообщает «Свободная пресса».

