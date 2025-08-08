Проект «Продолжение следует» признали иноагентом
Минюст РФ включил в перечень иноагентов проект «Продолжение следует». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что проект распространял фейки о политике и решениях российских властей, а также о российской армии. Также в Минюсте указали, что основателем и главным редактором проекта является журналист Павел Каныгин, который был признан иноагентом ещё в 2023 году.
Также статус иноагента был присвоен экономисту Андрею Мовчану, актрисе Оксане Мысиной, политологу Михаилу Долиеву, блогеру Андрею Сивенку.
Ранее против признанного иноагентом блогера Максима Каца возбудили уголовное дело по статье и неисполнении обязанностей иноагента, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Проект «Продолжение следует» признали иноагентом
- «Любопытные создания»: Ветврач раскрыла малоизвестные факты о домашних кошках
- Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Уиткоффом
- «Маргинализация Европы»: Зачем Орбан предложил Мерцу и Макрону встречу с Путиным
- МО РФ: За три часа над Россией сбили 34 украинских беспилотника
- Детский омбудсмен Ярославская назвала лучшую сменную обувь для школы
- Состоялся телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина
- Герман-младший назвал молодых актеров бунтарями и безумцами
- Фестиваль Signal 2025 решили перенести в Москву
- В Роскачестве дали советы по выбору школьной формы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru