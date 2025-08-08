8 августа отмечается Всемирный день кошек. Согласно последней Всероссийской переписи домашних животных, РФ занимает 3 место в мире по количеству домашних кошек. В семьях проживают более 49 миллионов этих питомцев, и их численность продолжает расти.

Что стоит знать о кошках и как создать в доме для них комфортную и безопасную среду, рассказала НСН доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко. По ее словам, очень важно следить за питьевым режимом питомца.

«Кошки не пьют воду, стоящую рядом с едой, для них это противоестественная история, так как в дикой природе они не охотятся возле водоемов: для них там нет подходящей добычи. Поэтому предложите ей несколько источников воды, установив миски или питьевые фонтанчики в разных комнатах и на разных уровнях. Результат не заставит себя ждать», — рассказала собеседница НСН.

Она также отметила, что лишь 29% кошек в России породистые.