«Любопытные создания»: Ветврач раскрыла малоизвестные факты о домашних кошках
Кошки не пьют воду, стоящую рядом с едой, для них это противоестественная история, рассказала в беседе с НСН ветврач Марианна Онуфриенко.
8 августа отмечается Всемирный день кошек. Согласно последней Всероссийской переписи домашних животных, РФ занимает 3 место в мире по количеству домашних кошек. В семьях проживают более 49 миллионов этих питомцев, и их численность продолжает расти.
Что стоит знать о кошках и как создать в доме для них комфортную и безопасную среду, рассказала НСН доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко. По ее словам, очень важно следить за питьевым режимом питомца.
«Кошки не пьют воду, стоящую рядом с едой, для них это противоестественная история, так как в дикой природе они не охотятся возле водоемов: для них там нет подходящей добычи. Поэтому предложите ей несколько источников воды, установив миски или питьевые фонтанчики в разных комнатах и на разных уровнях. Результат не заставит себя ждать», — рассказала собеседница НСН.
Она также отметила, что лишь 29% кошек в России породистые.
«По итогам переписи, лишь 29% кошек в России породистые. Это говорит о том, что большинство россиян все еще отдают предпочтение беспородным, но не менее любимым и очаровательным животным. Однако среди породистых кошек есть свои безусловные "звезды"», — поделилась эксперт.
Марианна Онуфриенко также назвала ТОП-5 самых популярных пород в России: Британская короткошерстная, Шотландская вислоухая, Сиамская, Мейн-кун и Сибирская. Ветврач добавила факты, которые необходимо учитывать для создания комфортной домашней среды для кошек.
«Как известно, кошки — любопытные создания, и их зачастую можно найти наблюдающими за окружающим миром через окно. Но такая привычка питомца может представлять риск для его жизни и здоровья, если квартира не оборудована защитными сетками. Для гарантии безопасности животного обязательно установите специальные сетки «антикошка», ведь только они смогут удержать вашего любимца и предотвратить падение. Дополнительно для удобства питомца можно постелить мягкий плед или установить гамак на подоконнике», — посоветовала эксперт.
Также Онуфриенко предупредила о ядовитых для кошек растениях.
«Все лилии, диффенбахии, гортензии при контакте могут вызвать отравление, ожоги, нарушения работы ЖКТ и почек. Убедитесь, что они отсутствуют в вашем доме, либо находятся вне досягаемости питомца», - добавила специалист.
Ранее ветврач Онуфриенко рассказала, в каком возрасте лучше учить детей заботе о питомцах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Любопытные создания»: Ветврач раскрыла малоизвестные факты о домашних кошках
- Путин рассказал Лукашенко о переговорах с Уиткоффом
- «Маргинализация Европы»: Зачем Орбан предложил Мерцу и Макрону встречу с Путиным
- МО РФ: За три часа над Россией сбили 34 украинских беспилотника
- Детский омбудсмен Ярославская назвала лучшую сменную обувь для школы
- Состоялся телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина
- Герман-младший назвал молодых актеров бунтарями и безумцами
- Фестиваль Signal 2025 решили перенести в Москву
- В Роскачестве дали советы по выбору школьной формы
- Лукашенко заявил, что не планирует выдвигаться на новый президентский срок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru