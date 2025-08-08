«Любопытные создания»: Ветврач раскрыла малоизвестные факты о домашних кошках

Кошки не пьют воду, стоящую рядом с едой, для них это противоестественная история, рассказала в беседе с НСН ветврач Марианна Онуфриенко.

8 августа отмечается Всемирный день кошек. Согласно последней Всероссийской переписи домашних животных, РФ занимает 3 место в мире по количеству домашних кошек. В семьях проживают более 49 миллионов этих питомцев, и их численность продолжает расти.

Что стоит знать о кошках и как создать в доме для них комфортную и безопасную среду, рассказала НСН доктор ветеринарных наук, эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко. По ее словам, очень важно следить за питьевым режимом питомца.

«Кошки не пьют воду, стоящую рядом с едой, для них это противоестественная история, так как в дикой природе они не охотятся возле водоемов: для них там нет подходящей добычи. Поэтому предложите ей несколько источников воды, установив миски или питьевые фонтанчики в разных комнатах и на разных уровнях. Результат не заставит себя ждать», — рассказала собеседница НСН.

Она также отметила, что лишь 29% кошек в России породистые.

Больше половины владельцев питомцев предпочитают кошек

«По итогам переписи, лишь 29% кошек в России породистые. Это говорит о том, что большинство россиян все еще отдают предпочтение беспородным, но не менее любимым и очаровательным животным. Однако среди породистых кошек есть свои безусловные "звезды"», — поделилась эксперт.

Марианна Онуфриенко также назвала ТОП-5 самых популярных пород в России: Британская короткошерстная, Шотландская вислоухая, Сиамская, Мейн-кун и Сибирская. Ветврач добавила факты, которые необходимо учитывать для создания комфортной домашней среды для кошек.

«Не вижу рисков»: Вирусолог удивился «панике» по поводу птичьего гриппа и кошек

«Как известно, кошки — любопытные создания, и их зачастую можно найти наблюдающими за окружающим миром через окно. Но такая привычка питомца может представлять риск для его жизни и здоровья, если квартира не оборудована защитными сетками. Для гарантии безопасности животного обязательно установите специальные сетки «антикошка», ведь только они смогут удержать вашего любимца и предотвратить падение. Дополнительно для удобства питомца можно постелить мягкий плед или установить гамак на подоконнике», — посоветовала эксперт.

Также Онуфриенко предупредила о ядовитых для кошек растениях.

Российские и австрийские ученые изобрели вакцину против аллергии на кошек

«Все лилии, диффенбахии, гортензии при контакте могут вызвать отравление, ожоги, нарушения работы ЖКТ и почек. Убедитесь, что они отсутствуют в вашем доме, либо находятся вне досягаемости питомца», - добавила специалист.

Ранее ветврач Онуфриенко рассказала, в каком возрасте лучше учить детей заботе о питомцах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЗдоровьеЕдаРоссияРоссиянеКошки

Горячие новости

Все новости

партнеры