Анастасия Ракова рассказала об участии более 100 тысяч человек в программе психологической подготовки перед ЕГЭ
В программе психологической поддержки для одиннадцатиклассников перед ЕГЭ в Москве в этом году уже приняли участие более 100 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Программа включает в себя цикл лекций от известных психологов страны, специалистов по работе со стрессом. Они проходят онлайн и офлайн. На данный момент состоялись две таких встречи. В ближайшее время, по словам Раковой, запланированы еще две лекции.
По словам чиновника, в будущем году аналогичные мероприятия повторятся, так как проект оказался востребован.
Следующая лекция пройдет 28 мая в Центре современного искусства «Винзавод». Специалисты расскажут, как детям и родителям наладить общение, сохранить психологическое равновесие в семье во время подготовки выпускника к экзаменам и как поддерживать друг друга.
В среду, 24 мая, в Москве стартовали экзамены у 100 тысяч девятиклассников, а в пятницу начнется период ЕГЭ у 68 тысяч одиннадцатиклассников.
Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня, а ОГЭ – с 24 мая по 17 июня.
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