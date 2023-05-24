Анастасия Ракова рассказала об участии более 100 тысяч человек в программе психологической подготовки перед ЕГЭ

В программе психологической поддержки для одиннадцатиклассников перед ЕГЭ в Москве в этом году уже приняли участие более 100 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Программа включает в себя цикл лекций от известных психологов страны, специалистов по работе со стрессом. Они проходят онлайн и офлайн. На данный момент состоялись две таких встречи. В ближайшее время, по словам Раковой, запланированы еще две лекции.

«Это нереализуемо!»: Рособрнадзор отказался от идеи пересдавать ЕГЭ спустя три месяца

По словам чиновника, в будущем году аналогичные мероприятия повторятся, так как проект оказался востребован.

Следующая лекция пройдет 28 мая в Центре современного искусства «Винзавод». Специалисты расскажут, как детям и родителям наладить общение, сохранить психологическое равновесие в семье во время подготовки выпускника к экзаменам и как поддерживать друг друга.

В среду, 24 мая, в Москве стартовали экзамены у 100 тысяч девятиклассников, а в пятницу начнется период ЕГЭ у 68 тысяч одиннадцатиклассников.

Основной период ЕГЭ пройдет с 26 мая по 20 июня, а ОГЭ – с 24 мая по 17 июня.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ПсихологиЕГЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры