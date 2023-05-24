Анастасия Ракова рассказала об участии более 100 тысяч человек в программе психологической подготовки перед ЕГЭ

В программе психологической поддержки для одиннадцатиклассников перед ЕГЭ в Москве в этом году уже приняли участие более 100 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель мэра вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Программа включает в себя цикл лекций от известных психологов страны, специалистов по работе со стрессом. Они проходят онлайн и офлайн. На данный момент состоялись две таких встречи. В ближайшее время, по словам Раковой, запланированы еще две лекции.