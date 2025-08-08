Фестиваль Signal 2025 решили перенести в Москву

Организаторы фестиваля современной музыки Signal объявили, что мероприятие не сможет состояться в Никола-Ленивце Калужской области.

Билеты и запреты: В Калужской области подтвердили отмену фестиваля «Сигнал»

В сообщении на официальной странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте» говорится, что был проведён длительный процесс согласований, выполнялись все предъявляемые требования, однако в итоге администрация сельского поселения «уведомила о нецелесообразности проведения фестиваля».

«Официального запрета так и не поступило, однако в сложившихся условиях реализация проекта в Никола-Ленивце стала невозможной», - указали организаторы.

Отмечается, что Signal 2025 было решено перенести в Москву. Фестиваль пройдёт в заявленные ранее даты (14-18 августа) на нескольких площадках столицы. Уже приобретённые билеты будут действительны.

Ранее в администрации Дзержинского района Калужской области указали, что проведение фестиваля Signal «может представлять угрозу жизни и здоровью участников», сообщает RT.

ФОТО: пресс-служба фестиваля
