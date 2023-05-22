«Это нереализуемо!»: Рособрнадзор отказался от идеи пересдавать ЕГЭ спустя три месяца

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил Минпросвещения разрешить пересдавать ЕГЭ через три месяца после его проведения, а не через год. Он считает, что на подростков сильно давит мысль о том, что в случае провала пересдать экзамен сильно на них давит и подвергает сильному стрессу.

«Вопрос неоднократной сдачи ЕГЭ связан с финансовыми и иными затратами на федеральном и региональном уровнях на организацию дополнительных сроков ЕГЭ. Полагаем, что вопрос многократной пересдачи при существующей организационно-управленческой схеме проведения ЕГЭ неактуален», - сказали в пресс-службе.

Рособрнадзор также напомнил о сроках приема документов – их можно подать не позднее 25 июля. Поэтому идея депутата Чернышова нереализуема и по этой причине. В ведомстве призвали родителей и учителей психологически подготовить ученика к тестам, и научить его справляться с волнением при стрессе.

«Все экзамены, независимо от формы их проведения, связаны с волнениями и стрессами. ЕГЭ, как и любой другой экзамен, не является исключением. Главная задача родных выпускника и учителей – психологически его подготовить, научить справляться с волнением и в стрессовых ситуациях показывать приобретенные умения и навыки», - сказали в Рособрнадзоре.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал бессмысленной пересдачу ЕГЭ спустя три месяца.

