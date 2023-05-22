«Это нереализуемо!»: Рособрнадзор отказался от идеи пересдавать ЕГЭ спустя три месяца
Родным выпускника следует психологически подготовить и научить его справляться с волнением, рассказали НСН в пресс-службе ведомства.
Повторная попытка сдачи ЕГЭ спустя три месяца нереализуема из-за сформированного бюджета на федеральном и региональном уровнях, а также из-за установленных сроков приема документов. Об рассказали НСН в пресс-службе Рособрнадзора. Ведомство призвало родных выпускников подходить более ответственно к психологической подготовке своих детей к грядущим экзаменам.
Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил Минпросвещения разрешить пересдавать ЕГЭ через три месяца после его проведения, а не через год. Он считает, что на подростков сильно давит мысль о том, что в случае провала пересдать экзамен сильно на них давит и подвергает сильному стрессу.
«Вопрос неоднократной сдачи ЕГЭ связан с финансовыми и иными затратами на федеральном и региональном уровнях на организацию дополнительных сроков ЕГЭ. Полагаем, что вопрос многократной пересдачи при существующей организационно-управленческой схеме проведения ЕГЭ неактуален», - сказали в пресс-службе.
Рособрнадзор также напомнил о сроках приема документов – их можно подать не позднее 25 июля. Поэтому идея депутата Чернышова нереализуема и по этой причине. В ведомстве призвали родителей и учителей психологически подготовить ученика к тестам, и научить его справляться с волнением при стрессе.
«Все экзамены, независимо от формы их проведения, связаны с волнениями и стрессами. ЕГЭ, как и любой другой экзамен, не является исключением. Главная задача родных выпускника и учителей – психологически его подготовить, научить справляться с волнением и в стрессовых ситуациях показывать приобретенные умения и навыки», - сказали в Рособрнадзоре.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал бессмысленной пересдачу ЕГЭ спустя три месяца.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Белоруссия помиловала Протасевича
- В Чехии заявили, что поставка Украине F-16 не связана с контрнаступлением ВСУ
- Ситуация с природными пожарами в России стабилизировалась
- «Предательство»: Симоньян раскритиковала Пашиняна за готовность признать Карабах азербайджанским
- Премьер Вьетнама заявил о подготовке к визиту Путина
- Gasum расторгла контракт с «Газпром экспортом» на поставку газа
- ФИФА разрешит легионерам РПЛ приостанавливать соглашения с клубами до июня 2024 года
- Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
- Гладков опроверг данные об эвакуации жителей Шебекинского городского округа
- Путин назначил Сергея Бутина замглавы МИД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru