Состоялся телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина

В сообщении говорится, что Путин рассказал о встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Китайский лидер, в свою очередь, высказался в поддержку урегулирования кризиса на Украине на долгосрочной основе.

«Главы государств также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», - говорится в сообщении.

Ранее Путин по телефону рассказал о переговорах с Уиткоффом президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, сообщает «Свободная пресса».

