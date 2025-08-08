Состоялся телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина
Лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что Путин рассказал о встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Китайский лидер, в свою очередь, высказался в поддержку урегулирования кризиса на Украине на долгосрочной основе.
«Главы государств также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», - говорится в сообщении.
Ранее Путин по телефону рассказал о переговорах с Уиткоффом президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, сообщает «Свободная пресса».
