Состоялся телефонный разговор Путина и Си Цзиньпина

Лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поговорил по телефону с президентами Узбекистана и Казахстана

В сообщении говорится, что Путин рассказал о встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Китайский лидер, в свою очередь, высказался в поддержку урегулирования кризиса на Украине на долгосрочной основе.

«Главы государств также обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня», - говорится в сообщении.

Ранее Путин по телефону рассказал о переговорах с Уиткоффом президенту ЮАР Сирилу Рамафосе, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
