Репетитор рассказала, какие задания ЕГЭ по русскому нужно делать последними
Репетитор по русскому языку Вероника Смолер рассказала, что 22–27-е задания ЕГЭ лучше решать последними, так как это займет много времени.
«Одно из заданий этого блока — это объемное сочинение, которое обычно требует от выпускника большей концентрации и анализа прочитанного текста», - передает ее слова NEWS.ru.
Также она посоветовала выпускникам решать задания по тематическим блокам, а не вразнобой.
Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил Минпросвещения разрешить пересдавать ЕГЭ через три месяца после его проведения, а не через год. Он считает, что на подростков сильно давит мысль о том, что в случае провала пересдать экзамен можно только через год.
Повторная попытка сдачи ЕГЭ спустя три месяца нереализуема из-за сформированного бюджета на федеральном и региональном уровнях, а также из-за установленных сроков приема документов. Об этом «Радиоточке НСН» рассказали в пресс-службе Рособрнадзора. Ведомство призвало родных выпускников подходить более ответственно к психологической подготовке детей к грядущим экзаменам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru