Репетитор рассказала, какие задания ЕГЭ по русскому нужно делать последними

Репетитор по русскому языку Вероника Смолер рассказала, что 22–27-е задания ЕГЭ лучше решать последними, так как это займет много времени.

«Одно из заданий этого блока — это объемное сочинение, которое обычно требует от выпускника большей концентрации и анализа прочитанного текста», - передает ее слова NEWS.ru.



Также она посоветовала выпускникам решать задания по тематическим блокам, а не вразнобой.