Репетитор рассказала, какие задания ЕГЭ по русскому нужно делать последними

Репетитор по русскому языку Вероника Смолер рассказала, что 22–27-е задания ЕГЭ лучше решать последними, так как это займет много времени.

«Одно из заданий этого блока — это объемное сочинение, которое обычно требует от выпускника большей концентрации и анализа прочитанного текста», - передает ее слова NEWS.ru.

Также она посоветовала выпускникам решать задания по тематическим блокам, а не вразнобой.

«Каламбур!»: Заслуженный учитель об идее пересдачи ЕГЭ спустя три месяца

Ранее вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов предложил Минпросвещения разрешить пересдавать ЕГЭ через три месяца после его проведения, а не через год. Он считает, что на подростков сильно давит мысль о том, что в случае провала пересдать экзамен можно только через год.

Повторная попытка сдачи ЕГЭ спустя три месяца нереализуема из-за сформированного бюджета на федеральном и региональном уровнях, а также из-за установленных сроков приема документов. Об этом «Радиоточке НСН» рассказали в пресс-службе Рособрнадзора. Ведомство призвало родных выпускников подходить более ответственно к психологической подготовке детей к грядущим экзаменам.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:УчителяВыпускникиЕГЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры