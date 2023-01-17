«Потребует затрат»: В Госдуме не видят логики в мобилизации докторов наук
Логично освобождать от мобилизации кандидатов и докторов наук, поскольку их подготовка требует затрат государства, сказал депутат Госдумы Олег Смолин.
Первый заместитель думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил в беседе с НСН, что не логично призывать по мобилизации кандидатов и докторов наук, потому что они могут принести больше пользы в тылу.
Законопроект об освобождении от мобилизации граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, получил отрицательный отзыв комитета Госдумы по обороне. Смолин считает, что обучение военному делу кандидатов и докторов наук потребует дополнительных расходов бюджета.
«Такой подход, как минимум, нелогичен. Думаю, что принятие закона было бы правильным. По закону о воинской обязанности и военной службы от призыва на срочную службу кандидаты наук и доктора наук освобождены. Напомню, что указом президента освобождены от призыва по мобилизации и студенты государственных, частных вузов, аспиранты. Если исходить из идеи сбережения человеческого потенциала, то тем более логично было бы освобождать от мобилизации кандидатов и докторов наук, поскольку их подготовка требует затрат государства. Это очень небольшая категория граждан, и я всегда в таких случаях напоминаю, что во времена Великой Отечественной войны Королев многократно просился на фронт, а ему Андрей Туполев отвечал, что здесь он принесёт больше пользы… По логике, мы должны быть последовательны», - сказал Смолин.
Собеседник НСН считает, что массового призыва по мобилизации в России не будет, а потому на желании молодежи идти в науку это никак не отразится.
«Во-первых, я надеюсь, что массового призыва по мобилизации не будет. Во-вторых, насколько я понимаю, вузы в частном порядке подают списки тех, кого они просят освободить от мобилизации. И я не вижу большого обращения кандидатов наук по этому поводу, от многодетных отцов обращений значительно больше. В третьих, я знаю случаи, когда докторов наук призывали на обычные военно-учетные специальности вместо того, чтобы использовать по профилю», - резюмировал Смолин.
Ранее депутат Госдумы, экс-командующий 58-армией Виктор Соболев заявил в эфире НСН, что военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей в России.
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