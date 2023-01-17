«Потребует затрат»: В Госдуме не видят логики в мобилизации докторов наук

Собеседник НСН считает, что массового призыва по мобилизации в России не будет, а потому на желании молодежи идти в науку это никак не отразится.

«Во-первых, я надеюсь, что массового призыва по мобилизации не будет. Во-вторых, насколько я понимаю, вузы в частном порядке подают списки тех, кого они просят освободить от мобилизации. И я не вижу большого обращения кандидатов наук по этому поводу, от многодетных отцов обращений значительно больше. В третьих, я знаю случаи, когда докторов наук призывали на обычные военно-учетные специальности вместо того, чтобы использовать по профилю», - резюмировал Смолин.

Ранее депутат Госдумы, экс-командующий 58-армией Виктор Соболев заявил в эфире НСН, что военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей в России.

