В Кремле опровергли заявления о новой волне частичной мобилизации
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что первоисточником информации о мобилизации остаётся власть во главе с главой государства, сообщает РИА Новости.
Комментируя информацию в Telegram-каналах о якобы грядущей новой волне частичной мобилизации он призвал не преувеличивать значение подобных данных.
«Всё на этот счёт было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам», - заключил представитель Кремля.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что второй волны мобилизации в России не будет, эта тема не обсуждается, сообщает RT.
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