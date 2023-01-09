В Кремле опровергли заявления о новой волне частичной мобилизации

Комментируя информацию в Telegram-каналах о якобы грядущей новой волне частичной мобилизации он призвал не преувеличивать значение подобных данных.

«Всё на этот счёт было много раз сказано и в тех же Telegram-каналах. Не нужно придавать такое значение в целом Telegram-каналам», - заключил представитель Кремля.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что второй волны мобилизации в России не будет, эта тема не обсуждается, сообщает RT.