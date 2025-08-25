Он указал на заявившего о рецессии в стране канцлера ФРГ Фридриха Мерца, отметив, что «скоро и Франция столкнется с этой проблемой».

«Те, кто больше всего оружия поставляет... первыми и развалятся», — подчеркнул парламентарий.

Колесник также добавил, поставки оружия Киеву не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

Ранее Мерц заявил, что экономика Германии пребывает в кризисе, сообщает RT.