В Госдуме заявили, что помощь Украине лишь ослабляет страны Евросоюза

Передающие Украине оружие страны Евросоюза лишь ослабляют собственные экономики. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Германия оплатит поставки Украине вооружений США

Он указал на заявившего о рецессии в стране канцлера ФРГ Фридриха Мерца, отметив, что «скоро и Франция столкнется с этой проблемой».

«Те, кто больше всего оружия поставляет... первыми и развалятся», — подчеркнул парламентарий.

Колесник также добавил, поставки оружия Киеву не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

Ранее Мерц заявил, что экономика Германии пребывает в кризисе, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ГосдумаСпецоперацияВооружениеУкраинаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры