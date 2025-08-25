В Госдуме заявили, что помощь Украине лишь ослабляет страны Евросоюза
Передающие Украине оружие страны Евросоюза лишь ослабляют собственные экономики. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Он указал на заявившего о рецессии в стране канцлера ФРГ Фридриха Мерца, отметив, что «скоро и Франция столкнется с этой проблемой».
«Те, кто больше всего оружия поставляет... первыми и развалятся», — подчеркнул парламентарий.
Колесник также добавил, поставки оружия Киеву не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.
Ранее Мерц заявил, что экономика Германии пребывает в кризисе, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме заявили, что помощь Украине лишь ослабляет страны Евросоюза
- «Нищебродов не пустят»: Кому откажут в шенгенской визе в 2025 году
- Вуди Аллен готов работать с российскими студентами
- Львова-Белова: В Россию из Украины вернулись женщина с сыном
- Стубб: Отношения РФ и Европы восстановятся, но будут выглядеть иначе
- «Массовый исход» москвичей на дачи в соседних регионах опровергли
- Два человека пострадали при взрыве на танкере на Чукотке
- В Германии обвинили украинцев в бюджетном кризисе
- ВС России освободили Запорожское в Днепропетровской области
- Сергей Зверев сообщил о гибели племянника на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru