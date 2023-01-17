В Госдуме не поддержали инициативу об отсрочке от мобилизации для кандидатов и докторов наук

Комитет Госдумы по обороне не поддержал законопроект, который предлагает предоставить кандидатам и докторам наук отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Заключение комитета опубликовано в электронной базе нижней палаты парламента.

Депутат предложил дать отсрочку от мобилизации ещё одной категории россиян

Как отмечается в документе, частичная мобилизация — это особый правовой режим, и для предоставления отсрочки гражданину необходимы «исключительные обстоятельства», которые мешают прохождению военной службы в силу состояния здоровья, наличия «обременений социального характера», определенного вида деятельности.

«Предлагаемое законопроектом установление освобождения от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве Российской Федерации о мобилизации», — говорится в заключении.

С инициативой об отсрочке для кандидатов и докторов наук выступил в октябре 2022 года депутат от КПРФ Михаил Матвеев, напоминает Ura.ru. Парламентарий также предлагал не призывать в рамках частичной мобилизации россиян, которые не проходили военную службу.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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