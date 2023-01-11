«Обучить всех!»: Генерал из Госдумы уверен, что резервистов не хватит для войны с НАТО

Он отметил, что в России нужно восстанавливать базу мобилизационного развертывания. Соболев указал, что частичная мобилизация проходила на базе военных училищ, что совершенно неправильно.

«Нужно восстановить базу мобилизационного развертывания, у нас она была ликвидирована. Это части и соединения сокращенного состава, у которых есть офицеры, техника, боеприпасы. Этот обученный резерв, предназначенный для укомплектования этих частей, в советское время укомплектовывал такие части до штата военного времени, потом они проводили обучение, боевое слаживание и были готовы к ведению боевых действий. Конечно, такого у нас сейчас нет. Сегодня частичная мобилизация проходила на базе военных училищ, это совершенно неправильно: и преподаватели были оторваны, и курсанты были несколько месяцев оторваны от учебы и занимались непонятно чем», - сказал депутат.

Также генерал-лейтенант рассказал, что, например, офицеры, которые обучались на военной кафедре в Омске, во время частичной мобилизации не призывались, так как не служили в армии.