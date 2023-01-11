«Обучить всех!»: Генерал из Госдумы уверен, что резервистов не хватит для войны с НАТО

В армии служило не так много россиян, у страны нет обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, отметил в эфире НСН депутат Виктор Соболев. 

У России не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО, необходимо начать восстанавливать базу мобилизационного развертывания и проводить сборы, при этом военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН.

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Накануне глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил, что существующая система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам, которые стоят перед государством, и хорошо себя зарекомендовала. Так он оценил возможность в будущем нарастить численность резервистов. Виктор Соболев отметил, что численность резервистов необходимо наращивать уже сейчас.

«Мобилизационный резерв – это обученные люди, служившие в армии и предназначенные для формирования новых частей или доукомплектования новых частей. Обученного мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны, если ее НАТО развяжет, у нас нет. В армии у нас служил один из десяти, а девять человек из десяти в армии не служили. Какой они резерв составят? Нужно все менять: проводить сборы, нужно обучать молодых людей в системе ДОСААФ, в учебных частях и подразделениях. При этом военно-учетную специальность должны иметь 100% молодых людей. Минимум шесть месяцев они должны обучаться, чтобы получить военно-учетную специальность и состоять в мобилизационном резерве на случай войны», - сказал Соболев.
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Он отметил, что в России нужно восстанавливать базу мобилизационного развертывания. Соболев указал, что частичная мобилизация проходила на базе военных училищ, что совершенно неправильно.

«Нужно восстановить базу мобилизационного развертывания, у нас она была ликвидирована. Это части и соединения сокращенного состава, у которых есть офицеры, техника, боеприпасы. Этот обученный резерв, предназначенный для укомплектования этих частей, в советское время укомплектовывал такие части до штата военного времени, потом они проводили обучение, боевое слаживание и были готовы к ведению боевых действий. Конечно, такого у нас сейчас нет. Сегодня частичная мобилизация проходила на базе военных училищ, это совершенно неправильно: и преподаватели были оторваны, и курсанты были несколько месяцев оторваны от учебы и занимались непонятно чем», - сказал депутат.

Также генерал-лейтенант рассказал, что, например, офицеры, которые обучались на военной кафедре в Омске, во время частичной мобилизации не призывались, так как не служили в армии.

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«В Омске у нас состоят в мобилизационном резерве 10 тысяч офицеров, которые обучались на военной кафедре в техническом университете. Но никто из них не служил в армии и по частичной мобилизации их не призвали. Считать их резервом? Считаю, что это все же резерв. У нас есть специальности, не определяющие боеспособность частей, но они тоже нужны: повара, санитары, стрелки. Можно сказать, что все мужское население определенного возраста – это наш мобилизационный резерв, но качество его какое?», - резюмировал собеседник НСН.

Мобилизационный людской резерв Вооруженных сил — это резерв, состоящий из граждан, пребывающих в запасе и при этом заключивших контракт с воинской частью о пребывании в резерве. Для поступления в резерв нужно соответствовать возрастным ограничениям, иметь высшее или среднее специальное образование, а также категории годности А или Б, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Константин Михальчевский
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