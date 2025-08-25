«Я думаю, что еще лет 20-25 нас будет очень сильно трясти. Я надеюсь, что не будет острой фазы конфликта, хотя есть силы, которые так и разжигают все. Мы будем стараться без этого обойтись, насколько это возможно. Ни нам, ни Америке, ни европейскому населению это невыгодно. Всю эту ситуацию раскручивают руководство стран Европы и глобальные бизнесы, стоящие за ним. Я думаю, что просто так никто из них не успокоится, потому что цена очень высока. По сути дела, сейчас около 70% всей прибыли на планете принадлежит финансовому рынку. Начнется его перераспределение, у владельцев начнут все отжимать. Борьба происходит, прежде всего, в экономике», — сказал собеседник НСН.



По его словам, сейчас нужно молиться о том, чтобы новое поколение не захотело мстить за грехи предков.



«Быстро это все не закончится, должно вырасти поколение. Дети, которые сейчас родились, видят это все. Часть из них захотят отомстить, а другая часть призовет такого больше никогда не допускать. Мы можем только надеяться, просить и молиться о том, чтобы большая часть вот этих детей все-таки не стали мстить. Как у меня в песне поется: «Прости, не отомсти», — заключил музыкант.

