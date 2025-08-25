Вадим Самойлов: После СВО всех «будет трясти» еще 20-25 лет
Вадим Самойлов заявил НСН, что главная борьба в мире происходит в сфере экономики.
Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил НСН, что сегодня существуют силы, которые только рады еще больше разжечь конфликт на Украине. По словам музыканта, основными антагонистами являются руководство некоторых европейских стран и глобальные бизнесы, стоящие за ним.
«Я думаю, что еще лет 20-25 нас будет очень сильно трясти. Я надеюсь, что не будет острой фазы конфликта, хотя есть силы, которые так и разжигают все. Мы будем стараться без этого обойтись, насколько это возможно. Ни нам, ни Америке, ни европейскому населению это невыгодно. Всю эту ситуацию раскручивают руководство стран Европы и глобальные бизнесы, стоящие за ним. Я думаю, что просто так никто из них не успокоится, потому что цена очень высока. По сути дела, сейчас около 70% всей прибыли на планете принадлежит финансовому рынку. Начнется его перераспределение, у владельцев начнут все отжимать. Борьба происходит, прежде всего, в экономике», — сказал собеседник НСН.
По его словам, сейчас нужно молиться о том, чтобы новое поколение не захотело мстить за грехи предков.
«Быстро это все не закончится, должно вырасти поколение. Дети, которые сейчас родились, видят это все. Часть из них захотят отомстить, а другая часть призовет такого больше никогда не допускать. Мы можем только надеяться, просить и молиться о том, чтобы большая часть вот этих детей все-таки не стали мстить. Как у меня в песне поется: «Прости, не отомсти», — заключил музыкант.
Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина заявила НСН, что Россию после завершения спецоперации ждет более серьезное испытание.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Украины раскритиковало Вуди Аллена за его участие в Московской неделе кино
- Завод «КАМАЗ» отказался от введения трехдневной рабочей недели
- Вадим Самойлов: После СВО всех «будет трясти» еще 20-25 лет
- Правительство РФ разрабатывает второй пакет мер по противодействию мошенникам
- В Госдуме заявили, что помощь Украине лишь ослабляет страны Евросоюза
- «Нищебродов не пустят»: Кому откажут в шенгенской визе в 2025 году
- Вуди Аллен готов работать с российскими студентами
- Львова-Белова: В Россию из Украины вернулись женщина с сыном
- Стубб: Отношения РФ и Европы восстановятся, но будут выглядеть иначе
- «Массовый исход» москвичей на дачи в соседних регионах опровергли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru