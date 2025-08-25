Правительство РФ разрабатывает второй пакет мер по противодействию мошенникам

По его словам, в него планируется включить самозапрет на международные звонки, так как большинству россиян «не звонят по личным делам или по рабочим из-за границы», большинство заграничных звонков совершают мошенники.

Григоренко отметил, что также прорабатывает возможность введения ответственности за применение злоумышленниками искусственного интеллекта.

«Начинают появляться мошеннические схемы... когда подделывают голос, подделывают изображение. Это, конечно, отягчающее обстоятельство. Коллеги из правоохранительных органов нас поддерживают», - заключил вице-премьер.

Ранее Григоренко заявил, что в России планируют трансформировать систему государственных услуг, пишут «Известия».

