Львова-Белова: В Россию из Украины вернулись женщина с сыном
Женщина с шестилетним сыном вернулись в Россию из Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
По её словам, в 2020 году россиянка с сыном выехали на Украину к родственникам, однако вернуться самостоятельно не смогли.
Кроме того, в Россию удалось вернуть девочку-подростка, чьи родственники в 2022 году уехали с ней из Украины в Испанию.
«Сопроводить её в РФ близкие не смогли, мама тоже не имела возможности съездить за дочкой из-за проблем с оформлением визы. После обращения семьи к нам взяли ситуацию в работу», - написала Львова-Белова.
Она добавила, что вернуть детей в Россию удалось при посреднической миссии Катара.
Ранее Львова-Белова заявила, что находящиеся в РФ украинские дети проживают либо с бабушками и дедушками, либо с одним из родителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
