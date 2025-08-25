Львова-Белова: В Россию из Украины вернулись женщина с сыном

Женщина с шестилетним сыном вернулись в Россию из Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Львова-Белова: В Россию из Украины вернулся еще один ребенок

По её словам, в 2020 году россиянка с сыном выехали на Украину к родственникам, однако вернуться самостоятельно не смогли.

Кроме того, в Россию удалось вернуть девочку-подростка, чьи родственники в 2022 году уехали с ней из Украины в Испанию.

«Сопроводить её в РФ близкие не смогли, мама тоже не имела возможности съездить за дочкой из-за проблем с оформлением визы. После обращения семьи к нам взяли ситуацию в работу», - написала Львова-Белова.

Она добавила, что вернуть детей в Россию удалось при посреднической миссии Катара.

Ранее Львова-Белова заявила, что находящиеся в РФ украинские дети проживают либо с бабушками и дедушками, либо с одним из родителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

