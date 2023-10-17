«Опека и потолок»: Кто в России будет делить маткапитал

Накануне сообщалось, что российским семьям могут ужесточить правила покупки жилья с использованием средств маткапитала. Член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что при оформлении покупки предлагается привлекать органы опеки и попечительства. Депутат пояснил, что они будут проводить оценки пригодности жилья и одобрять сделку с использованием маткапитала. В настоящий момент органы участвуют только в перепродаже недвижимости.

Колунов подчеркнул, что если органы решат, что условия не были соблюдены, то использовать маткапитал при сделке будет запрещено. Подобное ужесточение хотят ввести для борьбы с обналичиванием маткапитала. В ответ на это Татьяна Буцкая пояснила НСН, что за маткапитал иногда могли покупать недвижимость, непригодную для жилья.

«Здесь должны быть не органы опеки, а органы муниципальные, которые четко понимают, в каком состоянии находится жилье… И если квартира или дом непригодны для жилья, то они должны быть в соответствующем реестре, чтобы их просто нельзя было купить. Понятно, что бывают совершенно в ужасающем виде квартиры… Но органам ли опеки это вменять? Они смогут [профессионально] определить, упадет потолок или нет? Образование должно быть строительное», - считает Буцкая.

Депутат также рассказала, что ситуации с обналичиванием маткапитала в России происходят не так часто, как с десяток лет назад.