«Опека и потолок»: Кто в России будет делить маткапитал

Органы опеки и попечительства не смогут оценить пригодность приобретаемого на маткапитал жилья, т.к. они в этом не разбираются, заявила в эфире НСН депутат Татьяна Буцкая. 

При оформлении покупки недвижимости на материнский капитал было бы странно привлекать органы опеки и попечительства для оценки состояния пригодности жилья, заявила зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в интервью НСН.

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Накануне сообщалось, что российским семьям могут ужесточить правила покупки жилья с использованием средств маткапитала. Член комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Сергей Колунов отметил, что при оформлении покупки предлагается привлекать органы опеки и попечительства. Депутат пояснил, что они будут проводить оценки пригодности жилья и одобрять сделку с использованием маткапитала. В настоящий момент органы участвуют только в перепродаже недвижимости.

Колунов подчеркнул, что если органы решат, что условия не были соблюдены, то использовать маткапитал при сделке будет запрещено. Подобное ужесточение хотят ввести для борьбы с обналичиванием маткапитала. В ответ на это Татьяна Буцкая пояснила НСН, что за маткапитал иногда могли покупать недвижимость, непригодную для жилья.

«Здесь должны быть не органы опеки, а органы муниципальные, которые четко понимают, в каком состоянии находится жилье… И если квартира или дом непригодны для жилья, то они должны быть в соответствующем реестре, чтобы их просто нельзя было купить. Понятно, что бывают совершенно в ужасающем виде квартиры… Но органам ли опеки это вменять? Они смогут [профессионально] определить, упадет потолок или нет? Образование должно быть строительное», - считает Буцкая.

Депутат также рассказала, что ситуации с обналичиванием маткапитала в России происходят не так часто, как с десяток лет назад.

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«Такого, как это было с десяток лет назад, конечно, сейчас такого нет. Раньше можно было идти по городу и видеть объявления о том, что помогут обналичить маткапитал», - резюмировала Буцкая.

Ранее, 17 октября, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко в ходе совещания заявила, что в РФ отсутствует механизм контроля пригодности жилого помещения, покупаемого за средства маткапитала. Кроме того, указала она, продолжают реализовываться мошеннические схемы по обналичиванию маткапитала, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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