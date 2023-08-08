В Госдуме предложили тратить маткапитала на образование матери

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму проект закона о возможности использования материнского капитала на образование матери, сообщает РИА Новости.

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Речь идет о любой образовательной организации страны, имеющей право на оказание соответствующих услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность.

Ранее в Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве вклада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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