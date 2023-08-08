В Госдуме предложили тратить маткапитала на образование матери
8 августа 202306:21
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму проект закона о возможности использования материнского капитала на образование матери, сообщает РИА Новости.
Речь идет о любой образовательной организации страны, имеющей право на оказание соответствующих услуг, а также у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность.
Ранее в Госдуме предложили использовать маткапитал в качестве вклада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru