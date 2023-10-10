Маткапитал на первого ребенка в 2024 году вырастет до 631 тысячи рублей
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в 2024 году материнский капитал на первого ребёнка составит 631 тысячу рублей, сообщает ТАСС.
По его словам, выплата на второго ребёнка, если семья не получала сертификат на первенца, составит 834 тысячи рублей.
Он отметил, что в бюджете предусмотрена индексация маткапитала на 7,5%.
«В следующем году маткапитал получат более миллиона семей», - добавил Котяков.
Ранее демограф Юрий Крупнов заявил «Радиоточке НСН», что Минфин сможет ежегодно экономить 70-80 млрд рублей на выплате маткапитала, поскольку в ближайшие 5-7 лет Россию ждет катастрофическое снижение рождаемости.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru