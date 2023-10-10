Маткапитал на первого ребенка в 2024 году вырастет до 631 тысячи рублей

По его словам, выплата на второго ребёнка, если семья не получала сертификат на первенца, составит 834 тысячи рублей.

Он отметил, что в бюджете предусмотрена индексация маткапитала на 7,5%.

«В следующем году маткапитал получат более миллиона семей», - добавил Котяков.

Ранее демограф Юрий Крупнов заявил «Радиоточке НСН», что Минфин сможет ежегодно экономить 70-80 млрд рублей на выплате маткапитала, поскольку в ближайшие 5-7 лет Россию ждет катастрофическое снижение рождаемости.

