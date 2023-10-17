Покупку жилья с помощью маткапитала в России хотят ужесточить

По его словам, при оформлении покупки предлагается привлекать органы опеки и попечительства. Депутат пояснил, что они будут проводить оценки пригодности жилья и одобрять сделку с использованием маткапитала. Так, в настоящий момент органы опеки и попечительства участвуют только в перепродаже недвижимости.

Колунов подчеркнул, что если органы решат, что условия не были соблюдены, то использовать маткапитал при сделке будет запрещено. Подобное ужесточение хотят ввести для борьбы с обналичиванием маткапитала.

Ранее, 10 октября, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в 2024 году материнский капитал на первого ребенка составит 631 тысячу рублей. По его словам, выплата на второго ребенка, если семья не получала сертификат на первенца, составит 834 тысячи рублей, передает «Радиоточка НСН».

