Минпромторг: Перебоев с сахаром в магазинах не будет

Средства бытовой химии не исчезнут с полок российских магазинов. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

Также, по его словам, сырья для товаров гигиены закуплено на три месяца вперед, запасы имеются как минимум на шесть месяцев.

ФАС проверит цепочку поставок сахара

Кроме того, в ведомстве пообещали, что никаких перебоев с сахаром не будет, отметив, что запасов этого продукта также достаточно.

Ранее сообщалось, что с полок российских магазинов исчез сахар. По поручению Генпрокуратуры РФ в 26 регионах страны начата проверка производителей и поставщиков на фоне информации о попытках создания искусственного дефицита товара для того, чтобы повысить на него цены.


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ФОТО: Константин Иванов
ТЕГИ:ПродуктыТоварыМинпромторг
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