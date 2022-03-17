Минпромторг: Перебоев с сахаром в магазинах не будет
Средства бытовой химии не исчезнут с полок российских магазинов. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
Также, по его словам, сырья для товаров гигиены закуплено на три месяца вперед, запасы имеются как минимум на шесть месяцев.
Кроме того, в ведомстве пообещали, что никаких перебоев с сахаром не будет, отметив, что запасов этого продукта также достаточно.
Ранее сообщалось, что с полок российских магазинов исчез сахар. По поручению Генпрокуратуры РФ в 26 регионах страны начата проверка производителей и поставщиков на фоне информации о попытках создания искусственного дефицита товара для того, чтобы повысить на него цены.
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