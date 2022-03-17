Минпромторг: Перебоев с сахаром в магазинах не будет

Кроме того, в ведомстве пообещали, что никаких перебоев с сахаром не будет, отметив, что запасов этого продукта также достаточно.

Ранее сообщалось, что с полок российских магазинов исчез сахар. По поручению Генпрокуратуры РФ в 26 регионах страны начата проверка производителей и поставщиков на фоне информации о попытках создания искусственного дефицита товара для того, чтобы повысить на него цены.



