Потапенко: для вакцинации 60% сотрудников ретейла потребуется минимум год

«Когда вся эта история только начиналась, я предлагал сделать одно простое математическое упражнение. Посчитать население, проживающее в Москве и Московской агломерации – это миллионов 18-19, вычесть из этого количества привитых и переболевших, а потом поделить на те «мощности», которыми прививаются. Так вот, я вам могу сказать: даже если прививаться потоково, то, чтобы выполнить эти «замечательные цифры» потребуется, боюсь, как минимум год. Это по самому скромному подсчету. Либо надо рисовать циферки, либо покупать сертификаты. Что, собственно, и происходит в массовом порядке. Почему? Потому что еще раз говорю: вы ставите нереальные планы! Как было в фильме «Кавказская пленница»: «Головой надо иногда математику включать». И все подсчитать», - считает Потапенко.

По его словам, чтобы производители продуктов и ретейлеры успели привить своих сотрудников в срок, надо увеличивать количество бригад и количество прививок «приблизительно раз в десять». Также он ответил на вопрос, какой процент сотрудников в сфере ретейла пытается купить поддельные сертификаты.

«Процент пока не особо значительный, потому что есть куда более изощренные и простые способы», - заявил Потапенко, не уточнив, о каких именно способах может идти речь.

Чтобы повысить доверие россиян к вакцинации, собеседник НСН предложил разрешать прививаться гражданам, в том числе зарубежными вакцинами.

«Из-за того, что сейчас делается, гробятся целые поколения. Вакцина-то неплохая. Но люди, которым прививают ту или иную вакцину принудительно, впоследствии не будут прививать своих детей. Как вот это нельзя понять?» - задается вопросом ретейлер.

Потапенко отметил, что указ об обязательной вакцинации 60% персонала сам по себе содержит противоречие.