Потапенко: для вакцинации 60% сотрудников ретейла потребуется минимум год
Успеть привить сотрудников к 15 июля можно только двумя способами: либо «рисовать циферки», либо покупать сертификаты, считает Дмитрий Потапенко.
Московские поставщики продуктов и ретейлеры заявили, что не смогут привить от коронавируса 60 процентов работников до 15 июля. В связи с этим они попросили мэрию перенести на месяц сроки исполнения указа об обязательной вакцинации для некоторых сфер. В качестве альтернативы ассоциация "Русбренд", объединяющая PepsiCo, Nestle, Unilever и другие компании предлагают не штрафовать работодателей, не успевших выполнить предписание властей.
Чтобы выполнить требования властей, при нынешней ситуации нужен не месяц, а год, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, если мэрия и пойдет на отсрочку, то она будет очень короткой.
«Когда вся эта история только начиналась, я предлагал сделать одно простое математическое упражнение. Посчитать население, проживающее в Москве и Московской агломерации – это миллионов 18-19, вычесть из этого количества привитых и переболевших, а потом поделить на те «мощности», которыми прививаются. Так вот, я вам могу сказать: даже если прививаться потоково, то, чтобы выполнить эти «замечательные цифры» потребуется, боюсь, как минимум год. Это по самому скромному подсчету. Либо надо рисовать циферки, либо покупать сертификаты. Что, собственно, и происходит в массовом порядке. Почему? Потому что еще раз говорю: вы ставите нереальные планы! Как было в фильме «Кавказская пленница»: «Головой надо иногда математику включать». И все подсчитать», - считает Потапенко.
По его словам, чтобы производители продуктов и ретейлеры успели привить своих сотрудников в срок, надо увеличивать количество бригад и количество прививок «приблизительно раз в десять». Также он ответил на вопрос, какой процент сотрудников в сфере ретейла пытается купить поддельные сертификаты.
«Процент пока не особо значительный, потому что есть куда более изощренные и простые способы», - заявил Потапенко, не уточнив, о каких именно способах может идти речь.
Чтобы повысить доверие россиян к вакцинации, собеседник НСН предложил разрешать прививаться гражданам, в том числе зарубежными вакцинами.
«Из-за того, что сейчас делается, гробятся целые поколения. Вакцина-то неплохая. Но люди, которым прививают ту или иную вакцину принудительно, впоследствии не будут прививать своих детей. Как вот это нельзя понять?» - задается вопросом ретейлер.
Потапенко отметил, что указ об обязательной вакцинации 60% персонала сам по себе содержит противоречие.
«Допустим, ни я, ни Вася, ни Петя – вы пришли в ресторан, сегодня вас обслуживает какая-то группа официантов. Скажите мне, обязан ли быть среди официантов кто-нибудь привитый? Нет, не обязан. Я как владелец заведения могу вам сказать, что сейчас работают 40%, которые не должны быть привиты. И так можно делать каждый день. Сама эта «принудиловка» содержит внутри такую глупость, что надо постараться. И так у нас сплошь и рядом», - возмутился эксперт.
Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал предложение снизить порог обязательной вакцинации до 35%.
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