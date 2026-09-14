В России количество выданных кредиток достигло рекорда с начала 2025 года

За август банки открыли 1,54 млн новых договоров. По сравнению с июлем рост составил 11%, а в годовом выражении — 9%. К активному оформлению кредиток граждан подтолкнули сезон отпусков и подготовка к школе.

Эксперты считают этот всплеск временным и ждут охлаждения рынка в сентябре. Дальнейший рост возможен при смягчении регулирования и снижении ключевой ставки ЦБ РФ.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще интересоваться кредитами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

