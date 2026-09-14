В России количество выданных кредиток достигло рекорда с начала 2025 года
В России под конец лета количество выданных банковских кредитных карт достигло рекорда с начала 2025 года, сообщает «Коммерсант».
За август банки открыли 1,54 млн новых договоров. По сравнению с июлем рост составил 11%, а в годовом выражении — 9%. К активному оформлению кредиток граждан подтолкнули сезон отпусков и подготовка к школе.
Эксперты считают этот всплеск временным и ждут охлаждения рынка в сентябре. Дальнейший рост возможен при смягчении регулирования и снижении ключевой ставки ЦБ РФ.
Ранее стало известно, что россияне стали чаще интересоваться кредитами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Москву отправлен задержанный за взятки краснодарский полковник Чебураков
- В России количество выданных кредиток достигло рекорда с начала 2025 года
- Дочь Трампа и Зеленский вошли в Топ-50 самых влиятельных евреев мира
- Зять Трампа заявил, что Киев не заинтересован в окончании войны
- Невыгодно: Около 100 тысяч мигрантов бежали из России за 10 дней
- В школах РФ увеличили часы на начальную военную подготовку
- Банки не будут пересматривать ставки по депозитам и кредитам после сохранения ключевой ставки
- Глава «АдГ» призвала депортировать украинских беженцев из Германии
- Исполнительница песни «Матушка-земля» Куртукова станет наблюдателем на выборах
- СМИ: В Литве подняли истребитель из-за стаи птиц, которую приняли за БПЛА