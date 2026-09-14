Дочь Трампа и Зеленский вошли в Топ-50 самых влиятельных евреев мира
Президент Украины Владимир Зеленский вошёл в Топ-50 самых влиятельных евреев мира по версии The Jerusalem Post.
Он занял 21-е место. Израильское издание накануне еврейского Нового года опубликовало ежегодный перечень «50 самых влиятельных евреев мира» за 2026 год. Первое место досталось зятю президента США Джареду Кушнеру и дочери Трампа Иванке. На втором месте оказался премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В статье о Зеленском газета напоминает о его еврейской семье и о том, что его дед был единственным из шести членов семьи, выжившим в Холокосте. Издание также указывает, что президент России Владимир Путин неоднократно называл Зеленского «позором евреев», а его правительство — «нацистским режимом», что прямо противоречит истории семьи украинского президента.
В 2023 году российский лидер во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме рассказал, что его еврейские друзья считают Владимира Зеленского позорящим их нацию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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